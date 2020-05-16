Германия и Франция показали принципиально новый танк



Несмотря на эпидемию коронавируса и остановку многих производств и проектов немецкие и французские военные продолжают работу над созданием совместного танка European Main Battle Tank. Проект официально стартовал в июне 2018 года, его окончание намечено на 2035 год.

На днях министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Франции, Флоренс Парли подписали договоры о распределении работ между немецкими и французскими заводами.

Договор, среди прочего, предусматривает выработку совместных условий, позволяющих экспорт данного продукта несмотря на упорную германскую оппозицию подобным планам. Французы, напротив, как и другие страны – экспортеры вооружений, не испытывают в связи с этим ни малейших проблем и готовы продавать танки кому угодно. Для Парижа и для французской индустрии важно предотвратить всякие германские трюки – вроде попытки заблокировать продажу истребителей Eurofighter Typhoon Саудовской Аравии.

Достигнуто соглашение о том, что обе стороны будут нести равные издержки в новом проекте, что даст им прямые права на те технологии, которые будут разработаны в рамках проекта. Главные участники проекта с немецкой стороны – компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, с французской – Nexter. Немцы будут заняты разработкой пушки и системы вооружений, французы – общей концепцией танка, используя экстенсивный опыт создания Leopard 1 и 2 и Leclerc. Еще в 2015 шлу был создан холдинг Knds (KMW+ Nekter Defense Systems) целью которого является развитие “европейской” технологии суть которой сводится к “скрещиванию” корпуса Leopard 2A7 и башни Leclerc.

Несмотря на очевидные преимущества слияния преимуществ корпуса Leopard 2 с автоматической башней Leclerc очень маловероятно что финальный результат будет напоминать Eurotank, представленный два года назад. на самом деле, только что достигнутое соглашение предусматривает выделение в ближайшие 18 месяцев 150 миллионов евро на разработку проекта того, как будет выглядеть новый танк. В 2024 году должен быть представлен первый прототип, и если все пойдет по плану, первые машины сойдут с конвейера в 2028.

Целью программы является совместить две различные танковые философии. Французы со своим Леклерком намерены поставить на новый танк пушку с автоматическим заряжением, что снизит количество членов экипажа, в то время как немцы – приверженцы более “традиционной философии. Пока неясен даже калибр главного орудия, над которым работают и Nexter и Rheinmetall – то ли 140 мм, то ли 130мм. Еще больше противоречий может возникнуть в ходе совместной разработки пассивной и активной систем защиты.

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