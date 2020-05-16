Фотографы с мировыми именами пожертвовали свои работы для благотворительного аукциона

Благотворительная организация The Trussell Trust вдохновилась итальянской инициативой 100 Fotografiper Bergamo и деятельностью нью-йоркского фонда Pictures for Elmhurst и запустила продажу работ известных фотографов с мировыми именем, чтобы помочь гражданам, нуждающимся в продуктах питания.

Благодаря этому проекту купить работы Мартина Парра, Юргена Теллера, Тайрона Лебона, Джереми Деллера, Элейна Константина, Дерека Риджерса, Шарлотты Уэллс, Роузи Маркса и других именитых фотографов можно было всего за 100 фунтов.

Размер каждого снимка, выставленного на продажу, 20 на 27 сантиметров.

«Мы сочли важным попытаться объединить творческое сообщество Великобритании в это тяжелое время», — говорится в заявлении организации.

Все собранные средства пошли в фонд Trussell Trust, который предоставляет питание и помощь людям, пострадавшим от коронавирусного кризиса. В настоящее время организация поддерживает две трети британских продовольственных банков.

Проект собрал около 600 тысяч фунтов.