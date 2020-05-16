Ева Лонгория напугала фанатов фото из больницы

Американская актриса Ева Лонгория не на шутку заставила поклонников волноваться за свое здоровье.

На странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, на которой изображена в больнице. Лонгория лежит на больничной койке с катетером в руке, рядом с ней находится маленький сын Сантьяго.

Однако звезда успела успокоить поклонников. Как сообщила под фотографией Ева, этот кадр был сделан год назад, когда она прилетела в Канны на фестиваль и ее пришлось экстренно госпитализировать с аппендицитом.

«Год назад в этот день я приземлилась в Каннах, куда прилетела на фестиваль и мне пришлось сделать экстренную аппендектомию. Это был мой первый День матери и я провела его в госпитале вместе с сыном», — сообщила Лонгория.

Фанаты в комментариях поделились, что помнят этот день и выразили надежду, что сейчас с их кумиром все в порядке. «Ты суперженщина», «надеюсь, сейчас твое здоровье в порядке», «это было страшно и на следующий день ты поднялась и пошла работать».