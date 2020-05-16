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Эксперты рекомендовали одиноким людям «дружеский секс» в период карантина

Одиноким людям не помешало бы выбрать для себя партнера для «дружеского секса» на время карантина. Так считают специалисты из Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, пишет The Guardian.

По мнению экспертов, если договориться с «подходящим человеком о сексе на время карантина», можно сохранить «социальную дистанцию», не страдая при этом от одиночества. Встречаться  для сексуальных контактов они советуют с одним и тем же человеком. Также возможен «секс на расстоянии», например, «можно рассказывать друг другу эротические истории или вместе мастурбировать», полагают в институте здравоохранения Нидерландов.

16 мая, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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