Анастасия Заворотнюк не рискнула лечится у российского профессора

Анастасии Заворотнюк отказалась от лечения онкологии в России ,да еще и экспериментальным методом.У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия. Об этом сказал ее муж Петр Чернышев, когда им предложили пройти лечение с помощью вирусов.

По словам профессора,который планировал в ближайшее время начать, Чернышев попросил подождать с таким лечением.

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим», — сказал профессор в интервью.

Он также отметил, что у актрисы провели тестирование в культуре ее клеток и в настоящее время стало известно, какой вирус на нее подействует.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому.