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70-летняя модель Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети

Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети

На этой неделе в сети бурно обсуждали новые фотографии дизайнера Веры Вонг. И хотя собственными снимками в инстаграме она делится не реже, чем своими знаменитыми свадебными платьями, обновления в блоге вызвали настоящий фурор. Вонг опубликовала фотографии в кроп-топе и коротких шортах, так что подписчики смогли оценить подтянутую фигуру и гладкую кожу 70-летней Веры.

Впрочем, в потоке восторгов и комплиментов в комментариях были, конечно, и те, кто прямо пожурил дизайнера за столь неприкрытое использование фотошопа и фильтров. Как бы там ни было, а Вонг все равно является не только звездой мира моды, но и настоящим примером для тех, кто хочет сохранить стройную фигуру и в возрасте. Сегодня предлагаем вам больше узнать об этой вдохновляющей женщине.

Вера Вонг

Вера Вонг

Все закладывается в детстве — характер, привычки и, по мнению многих, шансы на здоровое и подтянутое тело до самой старости. Чем раньше ребенок начнет заниматься спортом, тем лучше. Если секрет и правда в этом, то Вера Вонг вполне подтверждает теорию. Ведь она могла бы блистать не на неделях моды, а на Олимпиадах.

Вера Вонг

С шести лет дочь эмигрантов из Китая (родители Веры переехали в Америку в середине 40-х годов, сама она родилась уже в Нью-Йорке 27 июня 1949 года) серьезно занималась фигурным катанием. Впрочем, спортивные достижения закончились лишь съемкой для Sports Illustrated в 1968 году — Вера стала героиней рубрики Faces in the Crowd, где рассказывали о молодых спортсменах.

Вера Вонг с матерью Флоренс

Вера Вонг с матерью Флоренс

В том же году Вонг вместе со своим партнером Джеймсом Стюартом принимала участие в чемпионате США, целью пары было попадание на Олимпиаду, но в сборную их не взяли. Через год Вера и Джеймс заняли пятое место в чемпионате США — для Веры такой результат оказался, видимо, неудовлетворительным. Она решает оставить спорт, но и до собственного ателье ей было еще далеко.

Началось все со светского общества. Будучи дочерью вполне обеспеченных и представительных родителей (отец Веры владел медицинской компанией, а мать работала переводчицей в ООН), Вонг получила престижное образование.

Она окончила школу для девочек в Манхэттене, выпускницами которой в разное время также были Ли Радзивилл, Иванка Трамп, младшая дочь Дэвида Рокфеллера Эйлин, дочь руководителя Pan Am и будущая королева Иордании Нур аль-Хусейн и многие-многие известные журналистки, писательницы и бизнес-леди. Затем Вера уехала в Париж, где успела поучиться в Сорбонне, а также закрутить роман с французским фигуристом Патриком Пера.

Вера Вонг 

В 1968 году, на следующий год после окончания школы, Вера была представлена высшему свету Нью-Йорка — она стала участницей знаменитого Бала дебютанток в отеле Waldorf Astoria, который в 1954 году придумала Беатри Динсмор Джойс.

Бал считался международным, туда приезжали девушки со всего света, и Вонг в тот год представляла Китай, хотя сама она там еще ни разу не была. К самому мероприятию Вера, похоже, относилась без особых иллюзий. В сети можно найти ее цитату, что «вся суть дебютантки заключается в том, чтобы представить девушку, которая доступна для свиданий».

Вера Вонг 

В 1971 году Вонг получила степень в области истории искусства в колледже Сары Лоуренс и начала работать ассистентом в Vogue. С миром моды она до этого уже соприкасалась — еще будучи школьницей, она часто ездила в Париж вместе с матерью, чтобы посещать модные показы.

Вера Вонг

В редакции Веру ждал весьма стремительный карьерный рост. Уже в 1972 году она стала редактором моды — самым молодым (ей 23 года) в истории издания на тот момент, а через год ее назначили уже и старшим редактором. После работы у Веры оставалось время и на веселье — она была завсегдатаем знаменитого клуба Studio 54.

Вера Вонг

За это время она познакомилась со многими дизайнерами, ей доставляло невероятное удовольствие узнавать от них все детали: как наладить производство, как успевать за расписаниями, как вести бизнес. В какой-то момент Вонг становится европейским редактором и снова переезжает в Париж — тут ее задачей оказывается быть скорее лицом издания, чем самой создавать креативные идеи, и Вонг это совершенно не устраивает.

Вера Вонг

Я не тот человек, который наслаждается походами на пресс-завтраки, коктейли и открытия бутиков. Я чувствовала себя не на своем месте. Не то чтобы мне не нравилось обедать с Джанни Версаче, но мне самой хотелось создавать что-то,

— вспоминала Вера тот период.

Проработав в Vogue почти 17 лет, Вонг покидает журнал и обсуждает с отцом возможность открыть собственный модный магазин, но тот не поддерживает идеи и не выражает особой заинтересованности в проекте. В 1987 году Вера начинает работать на Ralph Lauren — до создания собственного бренда остается всего три года.

Вера Вонг

И, когда речь идет о марке свадебных нарядов, можно предположить, что история создания будет связана с личной жизнью дизайнера. Как и Соня Рикель, однажды придумавшая концепцию своего бренда после того, как не смогла найти для себя удобного и красивого трикотажа, когда была беременной, так и Вера оттолкнулась от собственных потребностей.

Артур Бекер и Вера Вонг

Артур Беккер и Вера Вонг

Впрочем, началась эта история и того раньше, ведь впервые своего будущего мужа Артура Беккера, свадьба с которым и вдохновит Вонг, она встретила еще в 1980 году. Артур был ровесником Веры и в то время работал на ее отца биржевым маклером в Bear Stearns & Co. Inc. Затем он станет инвестором в сфере недвижимости.

Вера Вонг

Пара познакомилась, вполне по великосветскому сценарию, во время теннисного матча в Форрест Хиллс. Но, похоже, единственное, что «пробегало» в тот день между ними, — это желтые мячики и никаких искр. Серьезно встречаться Вера и Артур начали лишь в 1987 году — до этого у обоих просто не было времени на отношения, оба были слишком заняты своей карьерой. В том же году они сразу и обручились — предложение Артур сделал во время отдыха на Гавайях.

Вера Вонг

Я была девушкой, про которую все думали, что она никогда не выйдет замуж. Я собиралась стать монахиней, преданной моде, до конца своей жизни. Есть в индустрии женщины, которые живут, питаются и дышат модой. Но Ральф (Лорен) сказал: «Найди себе мужа и создай семью». Анна (Винтур) сказала: «Тебе нужна семья. Ты была одинокой три десятилетия». Поэтому я вышла замуж за Артура. Бывают дни, когда я не рада этому, но бывают дни, когда я восхищена — я имею в виду, что он всегда понимал и принимал мою природу,

— говорила Вера в 2006 году.

Вера Вонг и Анна Винтур

Вера Вонг и Анна Винтур

Подготовка к свадьбе — дело нервное и беспокойное для любой невесты, но Вера просто негодовала — ни одного идеального (а ведь только такое и нужно!) свадебного платья найти она так и не смогла. Пришлось брать все в свои руки — наряд себе Вонг придумала сама. Выйдя замуж за Беккера, Вонг, которой на тот момент было 39 лет, оставила работу в Ralph Lauren, но не для того, чтобы вовсю трудиться в собственном ателье.

Вера Вонг

Для начала Веру ждали бесконечные поездки в больницу, анализы и неутешительный диагноз — забеременеть ей не удастся. Вонг тяжело психологически переживала этот период и даже думать забыла про свою мечту. Напомнил о ней тот, кто пару лет назад сам зарубил эту мечту на корню, — ее отец.

На этот раз он был готов поддержать свою дочь на старте, и именно он настаивал на том, что Вера должна заняться именно свадебным сегментом.

Вера Вонг

Поразмыслив некоторое время, Вонг согласилась, что это направление является наиболее перспективным. Как трудно было ей найти подходящее платье — свадебная мода для женщин застыла в своем развитии и не предлагает невестам никаких индивидуальных решений: каждую ждет нечто, напоминающее кремовый торт.

Модели в платьях Vera Wang

Модели в платьях Vera Wang

В 1990 году Вера открыла свой собственный бизнес Vera Wang Bridal House LTD. Несмотря на все опасения (Вонг вспоминала, как переживала, когда подписывала договор об аренде помещения на Мэдисон-авеню, боясь, что бизнес не пойдет, и ей нечем будет платить), дела пошли в гору.

Вера Вонг

Платья от Веры Вонг стали мечтой невест по всему миру, настоящим символом свадебной моды. Клятвы в них приносили многие знаменитости, в том числе Челси Клинтон, Иванка Трамп, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и многие другие.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Ким Кардашьян

16 мая, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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