Анастасия Заворотнюк не рискнула лечится у российского профессора Девушка начала встречаться с «идеальным парнем» и распознала в нем трансгендера » 70-летняя модель Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети На этой неделе в сети бурно обсуждали новые фотографии дизайнера Веры Вонг. И хотя собственными снимками в инстаграме она делится не реже, чем своими знаменитыми свадебными платьями, обновления в блоге вызвали настоящий фурор. Вонг опубликовала фотографии в кроп-топе и коротких шортах, так что подписчики смогли оценить подтянутую фигуру и гладкую кожу 70-летней Веры. Впрочем, в потоке восторгов и комплиментов в комментариях были, конечно, и те, кто прямо пожурил дизайнера за столь неприкрытое использование фотошопа и фильтров. Как бы там ни было, а Вонг все равно является не только звездой мира моды, но и настоящим примером для тех, кто хочет сохранить стройную фигуру и в возрасте. Сегодня предлагаем вам больше узнать об этой вдохновляющей женщине. Вера Вонг Все закладывается в детстве — характер, привычки и, по мнению многих, шансы на здоровое и подтянутое тело до самой старости. Чем раньше ребенок начнет заниматься спортом, тем лучше. Если секрет и правда в этом, то Вера Вонг вполне подтверждает теорию. Ведь она могла бы блистать не на неделях моды, а на Олимпиадах. С шести лет дочь эмигрантов из Китая (родители Веры переехали в Америку в середине 40-х годов, сама она родилась уже в Нью-Йорке 27 июня 1949 года) серьезно занималась фигурным катанием. Впрочем, спортивные достижения закончились лишь съемкой для Sports Illustrated в 1968 году — Вера стала героиней рубрики Faces in the Crowd, где рассказывали о молодых спортсменах. Вера Вонг с матерью Флоренс В том же году Вонг вместе со своим партнером Джеймсом Стюартом принимала участие в чемпионате США, целью пары было попадание на Олимпиаду, но в сборную их не взяли. Через год Вера и Джеймс заняли пятое место в чемпионате США — для Веры такой результат оказался, видимо, неудовлетворительным. Она решает оставить спорт, но и до собственного ателье ей было еще далеко. Началось все со светского общества. Будучи дочерью вполне обеспеченных и представительных родителей (отец Веры владел медицинской компанией, а мать работала переводчицей в ООН), Вонг получила престижное образование. Она окончила школу для девочек в Манхэттене, выпускницами которой в разное время также были Ли Радзивилл, Иванка Трамп, младшая дочь Дэвида Рокфеллера Эйлин, дочь руководителя Pan Am и будущая королева Иордании Нур аль-Хусейн и многие-многие известные журналистки, писательницы и бизнес-леди. Затем Вера уехала в Париж, где успела поучиться в Сорбонне, а также закрутить роман с французским фигуристом Патриком Пера. В 1968 году, на следующий год после окончания школы, Вера была представлена высшему свету Нью-Йорка — она стала участницей знаменитого Бала дебютанток в отеле Waldorf Astoria, который в 1954 году придумала Беатри Динсмор Джойс. Бал считался международным, туда приезжали девушки со всего света, и Вонг в тот год представляла Китай, хотя сама она там еще ни разу не была. К самому мероприятию Вера, похоже, относилась без особых иллюзий. В сети можно найти ее цитату, что «вся суть дебютантки заключается в том, чтобы представить девушку, которая доступна для свиданий». В 1971 году Вонг получила степень в области истории искусства в колледже Сары Лоуренс и начала работать ассистентом в Vogue. С миром моды она до этого уже соприкасалась — еще будучи школьницей, она часто ездила в Париж вместе с матерью, чтобы посещать модные показы. В редакции Веру ждал весьма стремительный карьерный рост. Уже в 1972 году она стала редактором моды — самым молодым (ей 23 года) в истории издания на тот момент, а через год ее назначили уже и старшим редактором. После работы у Веры оставалось время и на веселье — она была завсегдатаем знаменитого клуба Studio 54. За это время она познакомилась со многими дизайнерами, ей доставляло невероятное удовольствие узнавать от них все детали: как наладить производство, как успевать за расписаниями, как вести бизнес. В какой-то момент Вонг становится европейским редактором и снова переезжает в Париж — тут ее задачей оказывается быть скорее лицом издания, чем самой создавать креативные идеи, и Вонг это совершенно не устраивает. Я не тот человек, который наслаждается походами на пресс-завтраки, коктейли и открытия бутиков. Я чувствовала себя не на своем месте. Не то чтобы мне не нравилось обедать с Джанни Версаче, но мне самой хотелось создавать что-то, — вспоминала Вера тот период. Проработав в Vogue почти 17 лет, Вонг покидает журнал и обсуждает с отцом возможность открыть собственный модный магазин, но тот не поддерживает идеи и не выражает особой заинтересованности в проекте. В 1987 году Вера начинает работать на Ralph Lauren — до создания собственного бренда остается всего три года. И, когда речь идет о марке свадебных нарядов, можно предположить, что история создания будет связана с личной жизнью дизайнера. Как и Соня Рикель, однажды придумавшая концепцию своего бренда после того, как не смогла найти для себя удобного и красивого трикотажа, когда была беременной, так и Вера оттолкнулась от собственных потребностей. Артур Беккер и Вера Вонг Впрочем, началась эта история и того раньше, ведь впервые своего будущего мужа Артура Беккера, свадьба с которым и вдохновит Вонг, она встретила еще в 1980 году. Артур был ровесником Веры и в то время работал на ее отца биржевым маклером в Bear Stearns & Co. Inc. Затем он станет инвестором в сфере недвижимости. Пара познакомилась, вполне по великосветскому сценарию, во время теннисного матча в Форрест Хиллс. Но, похоже, единственное, что «пробегало» в тот день между ними, — это желтые мячики и никаких искр. Серьезно встречаться Вера и Артур начали лишь в 1987 году — до этого у обоих просто не было времени на отношения, оба были слишком заняты своей карьерой. В том же году они сразу и обручились — предложение Артур сделал во время отдыха на Гавайях. Я была девушкой, про которую все думали, что она никогда не выйдет замуж. Я собиралась стать монахиней, преданной моде, до конца своей жизни. Есть в индустрии женщины, которые живут, питаются и дышат модой. Но Ральф (Лорен) сказал: «Найди себе мужа и создай семью». Анна (Винтур) сказала: «Тебе нужна семья. Ты была одинокой три десятилетия». Поэтому я вышла замуж за Артура. Бывают дни, когда я не рада этому, но бывают дни, когда я восхищена — я имею в виду, что он всегда понимал и принимал мою природу, — говорила Вера в 2006 году. Вера Вонг и Анна Винтур Подготовка к свадьбе — дело нервное и беспокойное для любой невесты, но Вера просто негодовала — ни одного идеального (а ведь только такое и нужно!) свадебного платья найти она так и не смогла. Пришлось брать все в свои руки — наряд себе Вонг придумала сама. Выйдя замуж за Беккера, Вонг, которой на тот момент было 39 лет, оставила работу в Ralph Lauren, но не для того, чтобы вовсю трудиться в собственном ателье. Для начала Веру ждали бесконечные поездки в больницу, анализы и неутешительный диагноз — забеременеть ей не удастся. Вонг тяжело психологически переживала этот период и даже думать забыла про свою мечту. Напомнил о ней тот, кто пару лет назад сам зарубил эту мечту на корню, — ее отец. На этот раз он был готов поддержать свою дочь на старте, и именно он настаивал на том, что Вера должна заняться именно свадебным сегментом. Поразмыслив некоторое время, Вонг согласилась, что это направление является наиболее перспективным. Как трудно было ей найти подходящее платье — свадебная мода для женщин застыла в своем развитии и не предлагает невестам никаких индивидуальных решений: каждую ждет нечто, напоминающее кремовый торт. Модели в платьях Vera Wang В 1990 году Вера открыла свой собственный бизнес Vera Wang Bridal House LTD. Несмотря на все опасения (Вонг вспоминала, как переживала, когда подписывала договор об аренде помещения на Мэдисон-авеню, боясь, что бизнес не пойдет, и ей нечем будет платить), дела пошли в гору. Платья от Веры Вонг стали мечтой невест по всему миру, настоящим символом свадебной моды. Клятвы в них приносили многие знаменитости, в том числе Челси Клинтон, Иванка Трамп, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и многие другие. Виктория Бекхэм Мэрайя Кэри Ким Кардашьян

загрузка...