В США открылась официальная Церковь Ктулху. Ее цель — обмануть брачные законы штатов

В Аризоне открылась первая в мире «официальная» Церковь Ктулху. Она зарегистрирована как вполне легальная организация и, согласно документам, ее цель — «Поклоняться нашему богу Ктулху и прославлять его». Но это не самое забавное в этой истории. Истинная задача Церкви — обмануть систему и обойти законы штатов. И ее создатели честно признаются в этом в своем воззвании.

Все дело в том, что во многих штатах до сих пор сохранился удручающий архаичный закон. Согласно ему, вашу свадебную церемонию может проводить лишь рукопожатный, то есть официальный и способный представить документы, священнослужитель. Разумеется, в США суровость законов тоже компенсируется необязательностью их исполнения. Но все же легального и обоснованного способа проигнорировать пастора для многих молодоженов попросту не было.

И вот тут появляется Церковь Ктулху. Ее создатели зарегистрировались как официальное религиозное объединение, а значит, имеют право проводить тот самый ритуал рукоположения. Всего за 20 баксов вы получите нотариально заверенные документы о том, что являетесь жрецом Ктулху. Став священнослужителем, вы немедленно получаете привилегию — проводить бракосочетания. Осенив своим присутствием свадьбу и прочитав напутственную речь, вы делаете ее легитимной.

Создатели Церкви честно признают, что основа всей их деятельности — всего лишь законодательный трюк. Однако это не повод игнорировать Лавкрафта и его эстетику. Поэтому их обращение к пастве выглядит подобающе: