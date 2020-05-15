В США открылась официальная Церковь Ктулху. Ее цель — обмануть брачные законы штатов

В Аризоне открылась первая в мире «официальная» Церковь Ктулху. Она зарегистрирована как вполне легальная организация и, согласно документам, ее цель — «Поклоняться нашему богу Ктулху и прославлять его». Но это не самое забавное в этой истории. Истинная задача Церкви — обмануть систему и обойти законы штатов. И ее создатели честно признаются в этом в своем воззвании.
Все дело в том, что во многих штатах до сих пор сохранился удручающий архаичный закон. Согласно ему, вашу свадебную церемонию может проводить лишь рукопожатный, то есть официальный и способный представить документы, священнослужитель. Разумеется, в США суровость законов тоже компенсируется необязательностью их исполнения. Но все же легального и обоснованного способа проигнорировать пастора для многих молодоженов попросту не было.
И вот тут появляется Церковь Ктулху. Ее создатели зарегистрировались как официальное религиозное объединение, а значит, имеют право проводить тот самый ритуал рукоположения. Всего за 20 баксов вы получите нотариально заверенные документы о том, что являетесь жрецом Ктулху. Став священнослужителем, вы немедленно получаете привилегию — проводить бракосочетания. Осенив своим присутствием свадьбу и прочитав напутственную речь, вы делаете ее легитимной.
«Ты — бредящий голос, вызывающий безумие дремлющий разрыв разума, живое и корчащееся щупальце Ктулху! Как Первосвященник и возвышенный аватар Ктулху, я назначаю тебя священником Ктулху. Таким образом, сила Ктулху дает тебе возможность подписывать необходимые документы…
Если тебе действительно нужна моя подпись, как главного жреца, это обойдется в 20 долларов. Однако это включает в себя доставку и стоимость заверения у нотариуса. И, да, мне жаль, что твой штат — отстой. Тебе стоило бы призвать несколько Звездных Отродий, чтобы решить эту проблему».
Специально для тех, у кого все получилось и им удалось вписаться на свадьбу друзей в качестве официального священнослужителя, Первосвященник Ктулху публикует образец напутствия, которое можно зачитать молодоженам:
«Йог-Сотот знает врата. Йог-Сотот и есть врата. Йог-Сотот — это и ключ, и хранитель врат. Прошлое, настоящее и будущее — все едино в Йог-Сототе. Итак, все мы собрались сегодня для того, чтобы соединить [Сущность #1] и [Сущность #2] в единое целое. Эти кольца символизируют скопления радужных шаров Йог-Сотота. Его пагубная суггестия — отныне их пагубная суггестия. Эти кольца являются ключом и хранителем; врата — их совместное будущее. Пусть все узрят их, когда они войдут в мир завтрашнего дня, зная, что никакие Древние не смогут растоптать их и разорвать их на части.
Жизнь — ужасающая вещь, и то, что мы знаем о ней из равнодушных демонических намеков на истину, подчас делает ее в тысячу раз отвратительнее. Тем не менее, [Сущность #1] и [Сущность #2] бросили вызов космической несправедливости и нашли эту истину друг в друге. И вместе они сделают жизнь друг друга в 999 раз менее ужасающей».
К слову, полное название организации — «Первая Объединенная Церковь Ктулху» (First United Church of Cthulhu). Сокращенно — FUCC.
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