В списке преступлений Гитлера заметили крупнейшую кражу велосипедов

В октябре 1944 года фюрер Великогерманского рейха Адольф Гитлер одобрил решение о конфискации велосипедов в оккупированной Дании. Об этом пишет CPH Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Historisk Tidsskrift.

По данным исследователей, это один из немногих случаев, когда Гитлер принимал непосредственное участие в управлении Данией во время Второй мировой войны. Такое решение привело датчан в ярость: они стали выпускать подпольные газеты, в которых высмеивали немцев и называли украденные велосипеды секретным оружием Гитлера.

Руководитель исследовательской работы Джон Лауридсен отмечает, что эпизод с конфискацией велосипедов выглядит незначительным в списке преступлений Гитлера, однако он обнажил внутреннюю борьбу за власть в немецких оккупационных силах. Немецкими войсками в Дании тогда командовал Герман фон Ханнекен, датское отделение гестапо возглавлял обергруппенфюрер СС Гюнтер Панке, а в качестве имперского уполномоченного в Данию из Германии был направлен Вернер Бест. У каждого из них были свои цели и методы их достижения: Ханнекен и Панке выступали за жесткие меры, Беста беспокоила вероятность возникновения беспорядков из-за конфискации велосипедов у жителей. Последний уговорил Гитлера уменьшить объем изъятия транспортных средств, но, несмотря на это, случившееся считают крупнейшей кражей велосипедов в истории Дании.

Официально конфискация велосипедов называлась «приобретением» — считалось, что их владельцы могут получить компенсацию от государства, на деле же, подчеркивают исследователи, это было кражей. Как отмечают историки, в оккупированной Дании велосипеды были важным видом транспорта — из-за нехватки топлива они были необходимы в качестве альтернативы автомобилям.

План по захвату Даннии был утвержден в Берлине в декабре 1939 года, уже в апреле 1940 года немецкие войска оккупировали страну. При этом режим военной оккупации в Дании начался лишь в 1943 году — до этого времени король и правительство сохраняли свои полномочия.

В 1941 году датские добровольцы начали записываться в войска СС. Они служили также в подразделениях вермахта, полиции, на территории Дании и участвовали в боевых действиях на стороне Германии на советско-германском фронте и в Хорватии. В боях в СССР погибли около двух тысяч солдат Датского добровольческого корпуса.