В Германии приняли ряд решений,которые сильно усложняют реализацию проекта «Северый поток-2»

Из Германии поступили новости, предвещающие новые проблемы для строительства и запуска скандального российского газопровода . Об этом сообщила недавно занявшая высокую должность в компании «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль. По ее словам, компании Nord Stream 2 AG отказались выводить «Северный поток-2», который проходит через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

«Это решение не «убьет» окончательно проект, однако создает дополнительные сложности в его реализации. Очевидно, что следующим шагом NS2 будет попытка добиться исключения из сферы действия директивы, следовательно, работаем дальше вместе с партнерами для противодействия этому», — написала чиновница на своей странице.

В данном случае имеется в виду директива, в соответствии с которой вводятся ряд требований для газопроводов из третьих стран. В частности, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Более того, директивой предусмотрено, что независимые поставщики газа должны иметь право к 50 процентам мощности трубопровода. Из этих правил есть исключения, но они касаются тех газопроводов, которые были построены до мая 2019 года. А «Северный поток-2» по сегодняшний день не построен из-за санкций.