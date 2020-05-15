В Геленджике туристов без масок не пустят на пляж

Туристов,которые приедут отдыхать в Геленджик,заставят носить маски даже на пляже. Такое заявление сделал мэр этого города.

По словам чиновника, курорт фактически готов к летнему сезону. Для туристов будут работать 23 санатория, имеющих медицинские лицензии, и в них смогут разместиться 10 тысяч отдыхающих. Однако работа пляжей пока возможна только в режиме жестких ограничений.

«Мы прорабатываем возможность открытия пляжных территорий и набережных с учетом требований Роспотребнадзора: дистанцирования и масочного режима. Это новая реальность, и мы будем стараться выполнять требования», — отметил мэр.

В то же время,руководитель города надеется,что это не помешает туристам развлекаться и тратить деньги как обычно.