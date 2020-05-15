Ученые зафиксировали как Черная дыра поглотила планету

Ученые зафиксировали как Черная дыра поглотила планету.

Обнаруженная еще в 2008 году экзопланета Дагон по мнению астрофизиков изначально вела себя странно. Она была неразличима в оптическом диапазоне, а затем и вовсе исчезла: пока псевдоученые паразитируют на домыслах, настоящие исследователи считают, что в так называемом исчезновении Дагона стоит винить черную дыру.



И хотя эта черная дыра находится на значительном отдалении от самой системы Фомальгаут, где якобы была планета Дагон, именно она и позволила пролить свет истины на довольно запутанную историю.

Черная дыра находится в центре галактики М87. Ее первое реальное изображение позволило подтвердить общую теорию относительности Эйнштейна (ОТО): дыра вращается по часовой стрелке, в ее центре темный круг сердцевины. Именно так ОТО и описывает черные дыры.

Ну а блики света, которые отбрасывает звезда у черной дыры, показали и куда пропала планета Дагон. Вернее, куда она не пропадала: с 90% вероятностью ученые приняли за планету облако космического газа схожей формы.