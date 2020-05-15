Ученые предупредили,что регулярное употребление сладких напитков может быть опасным для женского здоровья

Ученые из Калифорнии на протяжении 25-и лет проводили исследование,которое показало, что женщины, регулярно употребляющие сладкие напитки, на 20% чаще сталкивались с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.Наблюдение велось за ста тысячами женщин, средний возраст которых составлял 52 года.

До начала исследования ни одна из участниц не страдала сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярно добровольцы проходили анкетирование и рассказывали о своем рационе питания.

В итоге ученые установили, что женщины, регулярно употребляющие сахаросодержащие напитки, не только чаще других представительниц прекрасного пола сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и страдают ожирением, а также предпочитают употреблять вредную пищу. Более того, среди женщин, употребляющих сладкие напитки, было больше курильщиц.

Впрочем, исследователи подчеркнули, что их эксперимент не может доказать последствия и причины употребления сладких напитков, но, согласно полученным данным, можно предположить, что сладкие соки и газировка действительно увеличивают риск заболеваний сердца и сосудов. «Сахар повышает уровень глюкозы и концентрации инсулина в крови, что может повысить аппетит и привести к ожирению, а это главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказали ученые.