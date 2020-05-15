ВИАгра развалилась Владелец Amazon Джефф Безос станет первым триллионером в мире » У смартфона OnePlus 8 Pro обнаружили скрытую функцию: камера видит сквозь пластик и одежду Владельцы китайского смартфона OnePlus 8 Pro обратили внимание на фильтр, позволяющий просвечивать пластик и некоторые другие материалы. Фотохромный фильтр способен фиксировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу. Тонкий пластик на фотографиях становится прозрачным. Латвийский блогер Бен Гескин показал в твиттере, как работает фотохромный режим камеры, на примере нескольких предметов с пластиковым корпусом. Фото из твиттера Бена Гескина А журналисты технологического издания AndroidPIT провели эксперимент с запиской, спрятанной под темной футболкой. Камера увидела ее очертания. Бен Гескин также продемонстрировал при помощи фильтра цвета OnePlus 8 Pro, как работает инфракрасная камера Face ID в айфонах, используя сотни точек для сканирования лица человека. Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro были представлены китайской компанией OnePlus в апреле текущего года. ИСТОЧНИК 9to5mac ФОТО Кадры из твиттера