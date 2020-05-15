У смартфона OnePlus 8 Pro обнаружили скрытую функцию: камера видит сквозь пластик и одежду 

Владельцы китайского смартфона OnePlus 8 Pro обратили внимание на фильтр, позволяющий просвечивать пластик и некоторые другие материалы. Фотохромный фильтр способен фиксировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу. Тонкий пластик на фотографиях становится прозрачным.
Латвийский блогер Бен Гескин показал в твиттере, как работает фотохромный режим камеры, на примере нескольких предметов с пластиковым корпусом.
Фото из твиттера Бена Гескина
Бен Гескин также продемонстрировал при помощи фильтра цвета OnePlus 8 Pro, как работает инфракрасная камера Face ID в айфонах, используя сотни точек для сканирования лица человека.
Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro были представлены китайской компанией OnePlus в апреле текущего года.
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