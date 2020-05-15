Шведская корпорация IKEA подвинет «Новую линию» и «Эпицентр» на рынке Украины

Шведская корпорация IKEA официально начала свою работу в Киеве – сначала из онлайн-магазина.

Именно мэр Киева Виталий Кличко начал тянуть в Киев ІКЕА, компанию, которая является одной из базовых признаков здоровой экономики и здорового общества.

Первая встреча состоялась в Давосе-2016. В 2019 году Кличко на встрече в Киеве окончательно договорился о реализации проекта. И вот спустя 16 месяцев ІКЕА пришла-таки в Киев – пока в онлайн-режиме, но вскоре именитая компания все-таки решится на расширение своей деятельности в Украине.

«Знаете, даже, если главным достижением ІКЕА будет только одно – она подвинет хотя бы часть бизнеса Герег «Эпицентр» и «Новые линии», то оно уже того стоило. Но на самом деле вы в курсе: IКЕА – это философия, способ мышления и жизни. Европейский», – написал известный политолог. Он добавляет, поэтому Виталия Кличко стоит поблагодарить за ІКЕА в столице – это штука в любом случае полезна не только для Киева, но и для всей остальной территории Украины.