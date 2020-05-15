Россиянам предложили скидку на похороны по промокоду «корона»

Согласно тексту объявления, промокод позволяет получить 20-процентную скидку на памятник. В нем также был указан адрес сайта, на котором, по информации журналистов, опубликовано уточнение: скидка на памятники действует «только на период коронавируса». На момент написания заметки баннер был удален с сайта центра.

В Смоленской области местный ритуальный центр «Свеча» предложил местным жителям приобрести памятник по промокоду «корона». Соответствующие объявления со скидками в период пандемии коронавируса публикует Readovka.

По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом, зафиксированных в 84 регионах страны. Таким образом, общее число зараженных достигло 252 245. Всего в России умерли 2 305 человек с коронавирусом.

Ранее неэтичной признали рекламу похоронных услуг, обещавшую российским пенсионерам «гроб и крест бесплатно». Решение приняло омское управление Федеральной антимонопольной службы, сообщается на сайте ведомства. Реклама размещалась в бесплатном печатном издании Омска. Помимо бесплатного гроба для пенсионеров, в ней обещался бесплатный почетный караул для участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и тружеников тыла.