Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов не доволен результатами переговоров по Донбассу. Об этом от открыто заявил СМИ.Он назвал украинскую сторону «саботажниками» в связи с тем,что сторона отказалась выполнять ультиматумы «республик». В итоге переговоры зашли в тупик и находятся на грани срыва.

Вчера в пророссийских СМИ Луганска и Донецка появилось сообщение,что переговоры должны закончиться закреплением в Конституции Украины «особого» статуса восточных сепаратистских образований. А так же ,предоставлением им полной экономической и политической независимости. Правда,пенсии должна платить Украина и восстанавливать предприятия «республики» тоже не намерены. Эти все бредовые идеи и были вынесены на порядок дня.

Еще Грызлов вспомнил то, что украинцы никак не могут выполнить. Здесь шла речь и об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, и о прямом столе переговоров с «марионетками» Кремля, и много еще о чем, чего не может принять патриотическая общественность Украины, а следовательно, и те люди, которые сегодня на Банковой.

Из причитаний Грызлова можна сделать один обнадеживающий вывод-в Минске возвратились к нормальной проукраинской позиции.

Мы снова слышим от наших «российских коллег», что это Украина не хочет мира, что с президентом Зеленским договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины договориться нереально. Чего только стоят слова Грызлова о том, что жители оккупированного Донецка и Луганска все больше убеждаются в том, что нынешняя украинская власть ничем не отличается от предыдущей.