Новое устройство поможет людям без зрения «видеть»

Ученым удалось разработать устройство,с помощью которого можно помочь людям,лишенным зрения.

Устройство передает визуальную информацию с камеры прямо на электроды, имплантированные в мозг. Это шаг к «визуальному протезу», который позволил бы слепым полностью восполнить функцию зрения.

Участники исследования смогли «увидеть» очертания фигур благодаря сложным последовательностям электрических импульсов, посылаемых в их мозг. «Когда мы использовали электрическую стимуляцию для динамического отслеживания букв непосредственно на мозге пациентов, они были в состоянии «видеть» формы букв и правильно идентифицировать их», — прокомментировал автор разработки. «Они описывали, как видели светящиеся пятна или линии, образующие буквы».

Такое устройство могло бы оказать серьезное влияние на жизнь слепых и слабовидящих людей. Однако его развитие все еще находится на ранних стадиях, так как мозг чрезвычайно сложный орган.