МИД России отреагировал на блокировку в Украине российских социальных сетей и новостных ресурсов

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации призвало к международной реакции на действия Украины по блокировке российских сайтов, о чем говорится в комментарии ведомства в пятницу, 15 мая. В частности, в сообщении отмечается, что президент украинского государства поставил подпись под указом, согласно которому санкции против российских сайтов и социальных сетей будут продлены на три года. В общей сложности, согласно данным Министерства иностранных дел России, под ограничительные меры подпадают 468 российских Интернет-ресурсов, а также социальных сетей, и компаний IT-сферы, среди которых «ВКонтакте», «Яндекс», «Яндекс.Украина», «Одноклассники».

В сообщении МИД Украины говорится: «В очередной раз руководство Украины продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную, противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Мы такой шаг расцениваем, как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства государства от альтернативных точек зрения. Подобного рода действия являются грубым нарушением таких принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации».

В Министерстве иностранных дел России также вспомнили о бездействии властей Украины в отношении скандального сайта Миротворец, закрытия которого также требуют на Западе. В заявлении российского ведомства призвали профильные и международные структуры и правозащитные НПО, ОБСЕ отреагировать «должным образом».