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Мадонна в 61 год снялась полуобнаженной

Мадонна опубликовала свое фото в прозрачном белье

Несмотря на почтенный возраст, Мадонна продолжает делать смелые селфи, доказывая своему молодому бойфренду и всему миру, что она еще хороша.

Сейчас Мадонне 61 год и обладать красивой фигурой в этом возрасте весьма проблематично, так что приходится прибегать к услугам пластической хирургии. По слухам, пару лет назад Мадонна вставила в ягодицы импланты и теперь ей не стыдно повертеться попой перед зеркалом, да еще и показать эту красоту поклонникам.

Мадонна опубликовала свое фото в прозрачном белье

Насколько все это красиво – мнения разошлись. Ярые фанаты засыпали певицу комплиментами, а хейтеры разнесли её «силиконовую задницу» в пух и прах.

Мадонна опубликовала свое фото в прозрачном белье
15 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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