Мадонна в 61 год снялась полуобнаженной

Несмотря на почтенный возраст, Мадонна продолжает делать смелые селфи, доказывая своему молодому бойфренду и всему миру, что она еще хороша.

Сейчас Мадонне 61 год и обладать красивой фигурой в этом возрасте весьма проблематично, так что приходится прибегать к услугам пластической хирургии. По слухам, пару лет назад Мадонна вставила в ягодицы импланты и теперь ей не стыдно повертеться попой перед зеркалом, да еще и показать эту красоту поклонникам.