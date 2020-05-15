Из-за хакерской атаки,вместо церковного урока,студенты лютеранской церкви смотрели порно

Лютеранская церковь в Калифорнии решила судиться с популярной компанией видеосвязи после того,как из-за хакерского вмешательства,вместо изучения Библии,студенты вынуждены были смотреть порно.

Согласно иску, поданному лютеранской церковью Святого Павла, хакер захватил компьютеры пользователей и воспроизвел «больные и возмутительные видео». Руководители церкви обратились к Zoom за помощью, но компания «ничего не сделала», говорится в иске.

В своем заявлении представитель Zoom прокомментировал событие так: «Мы искренне сочувствуем тем, кто пострадал. В тот же день, когда мы узнали об этом инциденте, мы установили личность преступника, приняли меры по блокированию его доступа к платформе и сообщили о нем соответствующим властям».

Компания также заметила, что недавно они обновили функции безопасности, однако добавили, что пользователи Zoom не должны широко делиться доступом к собраниям и паролями, как это было в случае с церковной группой.