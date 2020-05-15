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Элизабет Херли наслаждается загородным отдыхом на карантине

 54-летняя актриса, модель и кинопродюсер Элизабет Херли пережидает коронавирус в  особняке стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов, который находится на окраине городка Котсуолдс в потрясающей загородной местности.

Этот загородный дом с 12 спальнями расположен на территории площадью 200 акров. К услугам гостей: озеро для рыбной ловли с гостевым домиком для отдыха на берегу, лес площадью 21 акр и теннисный корт. 54-летняя актриса находится там в самоизоляции с восемью близкими ей людьми, включая ее 18-летнего сына Дамиана и ее маму Анджелу, которая отметила недавно свое 80-летие. Тетя и лучшая подруга тоже живут с Херли.

Элизабет постоянно публикует снимки  из своей загородной жизни. Видно,что затворничество совсем не тяготит женщину. Она лично занимается садом и благоустройством территории. Даже бензопилу освоила. Восхитительные пейзажи и чистый воздух создают прекрасную возможность для пикников и прогулок. Чем и пользуется вся семья Лиз Херли.

15 мая, 2020 | Tags: , , , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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