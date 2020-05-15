Цены на нефть подскочили на решении саудитов резко сократить экспорт

Саудовская Аравия продолжает тянуть наверх мировые нефтяные цены, сокращая добычу и экспорт до минимума почти за 20 лет.

Как сообщили Reuters источники на азиатском энергорынке, государственная нефтяная компания королевства объявила клиентам о резком снижении поставок в июне.

Покупатели в лице НПЗ получат на 10-30% меньше нефти, чем заказывали. Несколько участников рынка ищут ближневосточную нефть, но продавцы либо придерживают баррели, либо требуют премии, рассказал агентству источник в торговых кругах.

«Настроение рынка изменилось» — от панической распродажи к «паническим покупкам» на фоне дефицита поставок, говорит источник Reuters на одном из азиатских НПЗ.

Вслед за физическим рынком оживает фьючерсный. На 22.52 мск контракты на сорт Brent на бирже ICE в Лондоне дорожают на 6,8%, до 31,1 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI прибавляют 8,7% и торгуются по 27,52 доллара, обновляя максимумы с 9 апреля.

С 1 июня Саудовская Аравия, напомним, добровольно сокращает добычу на дополнительные 1 млн баррелей в сутки сверх квоты, установленной соглашением ОПЕК+. Экспорт саудовской нефти снизится до 5 млн баррелей в день, что почти вдвое ниже, чем в апреле.

«Саудиты из разрушителей рынка снова стали маркет-мейкерами, подавая пример другим и посылая позитивные сигналы рынку», — говорит партнер Again Capital в Нью-Йорке Джон Килдафф.

Российские поставки также идут на спад. По оценке МЭА, с начала мая Россия качает на 20% меньше нефти по трубопроводу «Дружба» и на 800 тысяч баррелей в сутки сокращает морской экспорт.