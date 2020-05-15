Базу данных российских автовладельцев продают в даркнете

В даркнете неизвестные выставили на продажу полную базу данных российских автовладельцев. В сеть попала информация об именах,адресах,номерах паспортов ,номерах телефона и ИНН юрлиц ,на которых зарегистрировано авто. Подлинность информации уже подтвердили соответствующие органы.

Из описания базы следует, что в ней 129 млн лидов, полученных, по утверждению распространителей, из реестра ГИБДД, отмечает издание. В большинстве из выложенных в открытый доступ 83 файлов находятся обезличенные сведения об автомобилях. За дополнительную плату продавцы базы предлагают персональные данные владельцев машин, включая ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные. Кроме того, можно узнать ИНН юридических лиц, на которых зарегистрировано авто.

Полную версию базы продавцы оценили в 0,1 биткойна (около $2800). За передачу данных в эксклюзивное использование распространители просят 1,5 биткойна (около $14 000).

Как оказалось,в даркнете регулярно продаются базы данных автомобилистов. Чаще всего утечки происходят в ГИБДД и страховых компаниях, отмечает эксперт. Появившаяся сейчас база отличается наличием информации о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов.

На запрос журналистов полиция пока не оветила.