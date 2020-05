В США открылась официальная Церковь Ктулху. Ее цель — обмануть брачные законы штатов Первая страна в Европе победила эпидемию » 12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала книгу Популярная американская певица Дженнифер Лопес гордится своей 12-летней дочерью Эммой. Так, если девочка уже демонстрировала свои вокальные способности во время выступления вместе с матерью, то теперь она решила издать свою первую книгу. О писательский дебют дочери сообщила Дженнифер на своей странице в Instagram. Звезда анонсировала выпуск книги под названием Lord Help Me («Господь помогает мне»). Издание будет рассчитано на детей 3-7 лет и поступит в продажу 29 сентября. «Так горжусь моим маленьким кокосиком! Эмма поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге LORD HELP ME! Эта книга поможет многим семьям обрести мир и укрепить веру. Она выйдет только 29.09, но вы уже можете сделать предзаказ по ссылке на моей странице» — отметила Лопес. Идею написания книги сама Эмма объяснила в пресс-релизе к новинке. «В школе я впервые узнала о ленивца и о том, что они находятся на грани вымирания, так что я начала молиться о них в своих ежедневных вечерних молитвах. Я написала эту книгу, чтобы помочь сбору средств, необходимых для спасения этих животных, а также для того, чтобы показать другим детям, как мы можем молиться и просить о помощи», — отметила девочка. Заметим, Эмма и ее брат-близнец Макс родились в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони.