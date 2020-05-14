Живые «светильники»: учёным удалось создать светящиеся растения (видео)

Биолюминесцентные растения, которые можно увидеть в фантастических фильмах и компьютерных играх больше не являются выдумкой фантастов.

Источник изображения: ogq.me

Команде исследователей с помощью определенных генетических манипуляций удалось создать растения, которые светятся в темноте.

Несколько лет назад исследователи из Массачусетского технологического института смогли добиться значительных успехов в области биолюминесцентных растений. Но растение, которое им тогда удалось создать, светилось всего около трех с половиной часов, после чего «гасло».

Однако в этом году международная команда из 27 ученых во главе с московским биотехнологическим стартапом Planta и Российской академией наук опубликовала новое исследование, в котором сообщили о возможности генетически модифицировать практически любой вид растения и обеспечивать его свечение на протяжении всего жизненного цикла.

По данным Science Times, благодаря введению ДНК из биолюминесцентного гриба в последовательность ДНК растений ученые смогли создать растения с сильным и продолжительным свечением.

Перенос ДНК из грибов

Хотя грибы и растения не связаны, та же молекула, которая вызывает биолюминесценцию грибов — кофеиновая кислота также была обнаружена в клеточных стенках большинства растений.

Чтобы получить биолюминесценцию у растений, исследователи перенесли ДНК из грибов

Чтобы воспроизвести биолюминесценцию грибов в растениях ученым пришлось воспроизвести метаболический цикл с участием кофейной кислоты и четырех других ферментов.

Согласно исследованию, опубликованному исследовательской группой в журнале Nature, генетически модифицированные растения испускают более миллиарда фотонов в минуту, получив «самоподдерживающееся свечение, видимое невооруженным глазом».

Для этого эксперимента использовались растения табака из-за их простой генетики и быстрого темпа роста. Ученые сообщили, что этот процесс может быть воспроизведен и в других растениях, включая петунии и розы.

Проект был реализован в сотрудничестве с компанией Planta LLC, которая собирается наладить производство и продажу биолюминесцентных растений.

На ускоренном видео показано, как происходит рост светящегося табака:



Хотя светящиеся деревья, которые могли бы заменить уличные фонари все еще являются фантазией, результаты, полученные российскими учеными, могут быть использованы для создания декоративных растений, которые светятся в темноте и были бы доступны для широкой аудитории.

Теперь ученые работают над другими «апгрейдами», такими как способность растений менять свою яркость или цвет в зависимости от условий окружающей среды.