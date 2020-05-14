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Появилось старое фото беременной матери «самой красивой женщины» в мире в бикини

Старшая сестра американской супермодели Беллы Хадид, признанной самой красивой женщиной в мире, разместила в соцсетях старую фотографию их матери, голландской фотомодели Иоланды ван ден Херик. Публикация появилась в Instagram-аккаунте Джиджи Хадид.

На цветном снимке запечатлена маленькая Джиджи Хадид, сидящая на коленях у беременной матери, на пляже. Последняя одета в бикини и бейзболку красного цвета, а ее дочь — в розовый слитный купальник. В описании к посту Джиджи поздравила 56-летнюю Иоланду ван ден Херик с днем матери и написала о своей любви к ней.

Подписчики знаменитости с восторгом отреагировали на публикацию. «Джиджи, вы потрясающие. Твоя мама почти не изменилась», «У вас с Беллой прекрасная мама», «Так вот в кого вы такие красавицы!», «Какое трогательное фото, поздравляю!» — писали они в комментариях к посту, котрый набрал больше трех миллионов лайков.

14 мая, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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