Илон Маск завершил прокладку скоростных тоннелей под Лос-Анджелесом Фотография тоннеля The Boring Company в Лас-Вегасе The Boring Company The Boring Company завершила прокладку обоих тоннелей будущей скоростной транспортной системы в Лас-Вегасе, которая станет первым коммерческим проектом компании, сообщает The Verge. Система позволит посетителям конгресс-центра перемещаться между его зданиями на электромобилях Tesla и электрических автобусах, разрабатываемых специально для этой цели. The Boring Company была основана Илоном Маском в конце 2016 года. В 2017 году он представил концепцию городской транспортной системы, состоящей из разветвленной сети тоннелей для автомобилей с множеством вертикальных выходов на поверхность. Заявлено, что автомобили смогут быстро перемещаться между тоннелями и поверхностью на лифтах, а затем двигаться по тоннелю со скоростью выше 200 километров в час. Изначально концепция подразумевала, что тоннели будут доступны всем автомобилям, потому что их будут перевозить плоские электрические тележки. Однако после открытия первого тестового тоннеля в Лос-Анджелесе оказалось, что компания поменяла планы и пустит в свои тоннели только электромобили, причем с установленными дополнительными колесами для удержания в тоннеле. Кроме того, компания решила создать для своих тоннелей электрический микроавтобус на платформе Tesla Model 3 вместимостью около 15 человек и отдать приоритет именно такому транспорту. В 2019 году власти Лас-Вегаса отдали The Boring Company право на строительство в городе ее первого коммерческого проекта — тоннелей под конгресс-центром города, в котором проходят крупные выставки, такие как CES. Осенью 2019 года компания начала проходку первого из двух параллельных тоннелей длиной 1,34 километра (0,83 мили). Теперь она закончила проходку обоих тоннелей и займется их оснащением, а также обустройством двух выходов на поверхность на концах тоннелей и подземной станции посередине маршрута. Маршрут тоннелей под конгресс-центром Лас-Вегаса Компания планирует завершить все работы и подготовить систему к запуску к январю 2021 года, когда в конгресс-центре должна пройти конференция CES. Автомобили в тоннелях будут передвигаться в ручном режиме под управлением водителей, а автоматизацию поездок компания решила отложить на неопределенный срок.