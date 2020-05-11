Май 11th, 2020

В Ниле нашли судно, описанное первым историком человечетсва

В Ниле нашли судно, описанное первым историком человечетсва — греком Геродотом Галикарнасским (V век до н.э.).

В своей «Истории» Геродот описал египетское судно барис, которое он увидел во время путешествия в Египет. Геродот отметил обшивку судна, напоминающую кирпичную кладку, и рулевую ось, проходящую через отверстие в киле.

И вот, спустя 2,5 тыс. лет пребывания на дне, такое судно нашёлось. Барис, которому присвоили номер 17, нашлось рядом с затонувшим ныне городом Тонис-Гераклион в бухте Абукир рядом с дельтой Нила. За исключением некоторых несоответствий, барис почти такой же, как и в описании Геродота. Так, например, в конструкции увиденного греком судна не было укрепляющих рам, в отличие от Судна 17.

Ввиду схожести Судна 17 с тем, что описал Геродот, учёные предположили, что оба бариса построили на одной и той же верфи.

Всего в на дне бухты Абукир археологи нашли 70 древних суден.