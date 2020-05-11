Май 11th, 2020

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей чем в среднем за прошлые десять лет

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей чем в среднем за прошлые десять лет. На информацию, опубликованную на портале открытых данных правительства Москвы, обратила внимание The Moscow Times.

Согласно данным портала, в апреле этого года в Москве зарегистрировали смерть 11 846 человек. При этом среднее число смертей в апреле с 2010 по 2019 года составило 9 866. Таким образом, данные за апрель превышают средний показатель на 20%.

При этом, по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, население столицы с 2019 года выросло лишь на 0,46%.

В описании открытых данных сказано, что последний раз их обновили 8 мая. До этого, согласно копиям предыдущих версий, таблица не обновлялась с февраля, когда были опубликованы данные за январь. То есть в мае были опубликованы новые данные сразу за три последних месяца.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что уровень смертности среди заразившихся коронавирусом составляет 0,9%. По официальным данным, всего в России умерло 1 915 заразившихся коронавирусом, в Москве — 1 068.