 
 
Май 11th, 2020

Ученые из Сингапура отказались от своих же моделей развития пандемии в мире

вирус1Специалисты из Сингапура отказались от создания собственных моделей развития пандемии коронавируса и аннулировали все ранее созданные прогнозы. Все сведения, которыми пользовались ранее учёные и журналисты, удалены с официального сайта.

«Прогнозы относительно развития COVID-19 имеют фундаментальное значение, но в том же время крайне сложно делать достоверные прогнозы из-за характерных для пандемии неопределённостей.

Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых состоит в том, чтобы сейчас сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводить в заблуждение в текущем крайне неопределённом контексте. Модель и её данные не соответствуют сложным, развивающимся и разнородным реалиям разных стран с течением времени. Предсказания неопределённы по своей природе и все предыдущие прогнозы больше не действительны, потому что реальные сценарии быстро меняются», — рассказали ученые.

В итоге все прогнозы по распространению коронавируса, в которой использовались данные из 131 страны мира с учётом динамики восприимчивых к заболеванию людям, заболевшим и выздоровевшим, были удалены с сайта университета.

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