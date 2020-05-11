Май 11th, 2020

Шэрон Стоун умилила своим детским снимком

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун показала себя маленькой.

62-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала детское черно-белое фото, на котором изображена в костюме сиделки — перчатках, чепчике и пальто.

«Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не имела предыдущего опыта сиделки», — отметила под снимком звезда и поблагодарила всех, кто помогает больным Covid-19.

Поклонников изрядно захватил снимок малой Шэрон.

«Это так мило. С Днем матери», «Очень профессионально», «Прекрасная фотография! И это удивительно», — писали в комментариях подписчики звезды.