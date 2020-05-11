Май 11th, 2020

Россия стоит перед сложным выбором: мирный путь отказа от амбиций или принудительный и более разрушительный для страны

Идет второй месяц борьбы с пандемией в России. Результаты не обнадеживают. Число больных растет, число смертей – тоже. Но, главное, на фоне пандемии ярко и ясно выявились главные болезни нынешней российской государственной системы.

Путин 20 лет со старанием восстанавливал авторитарное государство с пожизненной властью, какое было в России и при старом режиме, и в СССР. Он добился своей цели. Успел, как раз накануне эпидемии обнулить сроки, то есть объявил всему миру, что будет править до конца. Но такое обнуление и такая власть абсолютно незаконны.

И власти от него поставленные – губернаторы, Совет федерации, Дума – абсолютно незаконны, так как нарушают первую же статью Конституции – никакой демократии, то есть управления гражданами своим государством, в России давно уже нет. А потому власти не могут принимать авторитетные для граждан решения. Они могут только принуждать, то есть только усугублять тиранию.

В условиях, когда впереди все очень плохо, надо не бряцать оружием и не готовить новые вмешательства в выборы в США, а всеми силами восстанавливать отношения с западными, наиболее богатыми и успешными странами, чтобы вместе с ними и с их помощью выбираться из коронавирусной депрессии.

Россия все еще под санкциями, и надо быстрее сбросить всю ту обузу, которая заставляет Россию быть страной изгоем – прекратить войну в Сирии, отдать Крым, уйти из Донбасса.

Не Россия диктовать условия будущего мирового порядка, но Россия может стать ему помехой, а можем стать его частью. Понятно, России необходимо второе, и для нее страшно опасно первое. Государству, в ожидании тяжелых времен, необходимо произвести полный разворот внешней политики от конфронтации к сотрудничеству с цивилизованным миром.

Пока пандемия держит обе дороги для Путинского режима открытыми, но очень скоро лучшие варианты закроются. Государство существует не для того, чтобы помыкать людьми и силой или обманом эксплуатировать их, а для того, чтобы помогать людям в осуществлении своих личных целей. Простая истина. Хорошо, когда ее понимают и люди, и власти, страшно, когда люди понимают, а власти нет. Тогда начинается эпоха революций