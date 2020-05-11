 
 
Май 11th, 2020

Никаких ограничений для выезда украинцев за границу не установлено

таможняВ МИД дали разьяснение по поводу выезда украинцев за границу.

«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии вируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине», — объясняют в дипломатическом ведомстве.

Добавим, что именно этих пунктов пересечения границы – прежде всего аэропортов – касаются ограничения, о которых информировали ранее.

 В МИД также добавили, что ведомство не предоставляет разрешение или отказ на выезд за границу, и не передавали такую ​​информацию дипучреждениям.

«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало», — утверждают представители ведомства в общении с журналистами

Подытоживая, в МИД заявили, что дипведомство выступает в качестве коммуникатора, который передает информацию от посольств в другие органы власти, и которые имеют право принимать необходимые решения.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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