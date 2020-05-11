Май 11th, 2020

Никаких ограничений для выезда украинцев за границу не установлено

В МИД дали разьяснение по поводу выезда украинцев за границу.

«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии вируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине», — объясняют в дипломатическом ведомстве.

Добавим, что именно этих пунктов пересечения границы – прежде всего аэропортов – касаются ограничения, о которых информировали ранее.

В МИД также добавили, что ведомство не предоставляет разрешение или отказ на выезд за границу, и не передавали такую ​​информацию дипучреждениям.

«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало», — утверждают представители ведомства в общении с журналистами

Подытоживая, в МИД заявили, что дипведомство выступает в качестве коммуникатора, который передает информацию от посольств в другие органы власти, и которые имеют право принимать необходимые решения.