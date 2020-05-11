Литовские депутаты хотят учредить День агрессии СССР против Европы

23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу



Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат в стране — объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы. Соответствующую поправку к закону подготовили депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис, передает «Интерфакс».



«Семнадцатого сентября по сговору с Советским Союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне», — сказал BNS Касчюнас.





По словам члена сейма, «следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня Победы». «Когда кто-то пытается превратить в него свой национальный праздник, он должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе», — сказал Лауринас Касчюнас.

Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы, народов мира и общественности РФ на создаваемое Москвой «противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР» во Второй мировой войне.

Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую Кремлем кампанию реабилитации Пакта Молотова-Риббентропа, считают авторы инициативы. «Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну», — говорится в пояснительном письме к проекту закона.

23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Этим соглашением, в частности, предусматривался раздел Польши между Германией и СССР. Договор придал фюреру Адольфу Гитлеру уверенность в том, что пришло время начать войну с поляками. 1 сентября вермахт перешел границу с Польшей.

С самого начала Второй мировой войны советское правительство оказывало поддержку немцам, в том числе при ведении боевых действий. Уже 1 сентября 1939 года оно предоставило радиостанцию в Минске в качестве специального радиомаяка для наведения германской бомбардировочной авиации на Варшаву и другие польские города (координатная привязка по радиокомпасам), писало агентство Tut.by. А 17 сентября войска Красной армии вторглись в Польшу с востока, ударив в тыл воюющим с немцами полякам. После окончания боевых действий в Брест-Литовске состоялся совместный парад подразделений вермахта и РККА.

Дружба с Германией не была тактической уступкой Сталина Гитлеру, как потом пыталась представить советская пропаганда. Оба диктатора симпатизировали друг другу, а также фактически в равной степени стремились к ликвидации польской государственности.

В телеграмме Гитлеру в ответ на поздравление с собственным 60-летием в декабре 1939 года Сталин написал: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной».

Разгром Польши советские власти комментировали с неприкрытым злорадством, отмечала «Русская служба BBC».

Выступая на сессии Верховного Совета 31 октября, глава Совета народных комиссаров (правительства СССР) Вячеслав Молотов порадовался, что «ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора», имея в виду Польшу.

Газеты печатали карикатуры, на которых изображались пограничный столб, поваленный красноармейским сапогом, и грустный учитель, объявляющий классу: «На этом, дети, мы заканчиваем изучение истории польского государства».

Когда 14 октября в Париже было создано польское правительство в изгнании во главе с Владиславом Сикорским, «Правда» откликнулась не информационным или аналитическим материалом, а фельетоном: «Территорию нового правительства составляют шесть комнат, ванная и туалет. В сравнении с этой территорией Монако выглядит безграничной империей».

Лишь в 1989 году, на волне Перестройки и в условиях глубокого социально-экономического кризиса, когда советское руководство стало активно искать пути диалога с Западом и делать шаги в области демократизации, Съезд народных депутатов признал факт заключения секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа и осудил их, назвав «инструментом силового давления на другие государства».

В настоящий момент кремлевская банда, подобно советской, стала оправдывать заключение соглашения с нацистской Германией, обвиняя в таком развитии событий и саму «жертву», то есть Польшу.