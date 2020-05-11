Май 11th, 2020

Китай начал наращивать ядерное вооружение

Китай вступил в гонку вооружений . По мнению Китая, нужно увеличить количество ядерных боеголовок до тысячи единиц. Такая подготовка нужна для того, чтобы противостоять США в случае возможной атаки.

Об этом говорится в комментарии Ху Сицзиня, главного редактора китайской газеты.

«Мы миролюбивая нация и взяли на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но нам нужен более широкий ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США», — говорится в комментарии.

Редактор добавляет, что может быть, Китаю придется решать проблемы с большей решимостью в ближайшем будущем, что требует поддержки ракет Dongfeng и Julang.

«Не будьте наивными. Не думайте, что ядерные боеголовки бесполезны. Фактически, они используются каждый день в качестве сдерживающего фактора для формирования отношения элиты США к Китаю. Некоторые китайские эксперты говорят, что нам не нужно больше ядерного оружия, я думаю, что они наивны, как дети», — написал Ху Сицзинь.

Он надеется, что Китай и США могут ужиться друг с другом, но мирное сосуществование между этими двумя странами должно быть сформировано стратегическими инструментами. «Это особенно правильно, поскольку мы сталкиваемся со все более иррациональными действиями США, которые верят только в силу. У нас не так много времени для обсуждения необходимости наращивания ядерных боеголовок», — добавил Ху Сицзинь.