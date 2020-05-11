 
 
Май 11th, 2020

Келли Гейл снимается для популярного журнала на Мальдивах

келли1Обычно посты Кейли набирают большое количество комментариев. В свои 24 года шведская модель успела поработать с Victoria’s Secret и снялась в клипе Энрике Иглесиаса.
Неудивительно, что каждое новое фото звезды подписчики ждут с нетерпением.

Не так давно Келли взбудоражила сеть,надев купальник телесного цвета. С первого взгляда казалось,что на девушке совсем ничего нет. Это вызвало не малый интерес и сотни комментариев. Хотя девушка и на других своих фото не очень то одета.

Сейчас Келли находится на Мальдивах. Судя по фото,которые появляются на ее странице,готовиться новая сногсшибательная история о красивой девушке на пляже. Пока не известно с каким именно фотохудожником работает модель и для какого издания,но очень скоро поклонники это узнают от самой же Келли. Дождемся результатов.

 

 

 

Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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