Май 11th, 2020

Джаред Лето ради роли потолстел на 28 килограмм

Актерство – ремесло непростое. Каждый раз, снимаясь в новом фильме, актерам приходится примерять на себя образ другого человека, киногероя, проживая его жизнь. Для некоторых ролей перемены могут быть кардинальными. Порой родная мать не узнает своего сына или дочь в необычном образе, если бы не тиры в конце.

Джаред Лето-один из таких актеров.

Этого голливудского модника, вегетарианца и любителя йоги все знают, как любителя поразить публику необычными костюмами, отрастить длинные волосы или скорчить лицо в объектив папарацци.

За свою актерскую карьеру Джареду приходилось 3 раза максимально перевоплощаться в другого человека, но одна из самых коренных перемен – роль Марка Чепмена — убийца Джона Леннона в фильме «Глава 27».

Чтобы достичь желаемого результата, актер потолстел на 28 килограмм, уплетая пиццу, пончики и прочий фаст-фуд, в ходе чего заработал подагру и избыток холестерина. На нормализацию веса и здоровья у актера ушел без малого 1 год.

