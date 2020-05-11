Май 11th, 2020 Что на самом деле происходит в семье Шукшиной и Алибасова В кинокругах поговаривают, что Лидии Николаевне, в память о ее великом муже, многочисленные государственные организации — от мэрий до Гильдии Кино — помогли даром или за копейки приобрести кучу квартир. Но в вечной борьбе за благосостояние семьи ей, видимо, не хватало времени на детей и не удалось их правильно воспитать и привить принципы любви, сестринской щедрости и великодушия. Поэтому на закате лет Лидия Николаевна, опасаясь того, что наследники или ее убьют, или поубивают другу друга в борьбе за собственность, решила заранее разделить квартиры между детьми. Вот только справедливой дележки не получилось, и дочки с внучками перессорились так, что скандал выплеснулся грязным сором из избы в наши телевизоры. Лидия Николаевна бросилась за помощью к богатому и известному поклоннику Бари Каримовичу и даже вышла за него замуж в надежде, как и всякая рациональная женщина, на финансовую и психологическую поддержку. Ведь у знаменитого жениха три крутые квартиры на Арбате, объединенные в роскошный пентхаус, а в конюшне – четверка резвых лошадей, бороздящих просторы страны на гастролях.С материальной поддержкой, правда, она просчиталась: несмотря на подаренные шубы, бриллианты и природную щедрость Алибасова, квартиры он молодой восьмидесятилетней супруге завещать не мог. К тому времени их у него уже выцыганил собственный сын, поторопившийся все переоформить, чтобы обратного хода действие не имело, на свою дочь и жену. А теперь, чтобы застолбить добро получше, хочет туда прописать еще и свою пожилую мать.Алибасов, когда понял, что его обвели вокруг пальца и развели, испугался, что сам окажется на улице, если его сын продаст его жилье. И пожаловался жене. Шукшина решила подарить ему последнюю оставшуюся квартирку в Новой Москве. Не от жалости к бездомному, а в надежде на то, что хоть в этой квартире они с мужем смогут прожить остаток дней и он станет ее защитой и противовесом в сложных отношениях с наследниками. Алибасов, в свою очередь, как и Шукшина, да и как любой пожилой человек, решил при жизни защитить то ли своих, то ли свое и переоформил подаренную квартиру на верного помощника Сергея, работающего на него уже десять лет в качестве водителя, охранника, персонального секретаря и съемного жесткого диска против надвигающегося Альцгеймера. Болезнь, которую недавно публично признал Бари Каримович, находится на ранней стадии, но уже вредит ему провалами в памяти. И глоток «Крота» здоровья продюсеру не прибавил. Да и страшно стало, что Бари-младший хитростью приберет к рукам и эту квартиру. Вот старший Алибасов и поторопился переоформить ее на свое доверенное лицо. Так супруги остались на старости лет без своего жилья оба. Ведь Лидия Николаевна тоже под давлением родственников все имущество на них переписала. По свидетельству окружения, она за последние годы переоформила уже три квартиры на старшую дочь, а квартиру в Питере и полквартиры в Москве — на внучку. Родственники Федосеевой-Шукшиной уже начали делить имущество еще живой актрисы

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