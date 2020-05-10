В Минске прошел военный парад 9 мая

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов, — сказал Александр Лукашенко критикам его решение не отменять военный парад из-за пандемии коронавируса. — Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили так же!»

Всемирная организация здравоохранение в начале мая заявила, что проведение парада повысит риск передачи вируса и будет способствовать дальнейшему распространению эпидемии.

Эта угроза не напугала Лукашенко: несмотря на риски, он решил провести парад даже после того, как соседние государства отложили запланированные празднования 75-летия Победы. В минском параде участвовали около 3000 военнослужащих.