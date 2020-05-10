Май 10th, 2020

Ученые наочно показали,как изменилась Земля всего за два года

Специалисты американского космического агентства обнародовали снимки нескольких регионов планеты, показав изменения за 2 года. Ученые рассказали, речь идет об одном из регионов Боливии, и на фотографиях изображено второе по величине озеро в этой стране. По словам специалистов, эти фотографии дают возможность детально изучить все изменения, произошедшие в течение всего двух лет. Оказалось, что крупное озеро полностью высохло.



Также исследователи показали еще одно озеро, которое находится на территории Ирана. Всего за несколько месяцев его цвет кардинально изменился. Сначала водоем был зеленого цвета, однако уже через какое-то время окрасился в ярко-красный цвет. Исследователи не исключают, что такие изменения произошли из-за быстрого цветения некоторых водорослей, а также из-за бактерий.

Помимо этого, специалисты рассказали об одном из регионов Камбоджи, который полностью затопило из-за сезонных ливней и мощного тайфуна. Регион полностью изменился всего за один год.



Ранее ученые обнаружили огромную трещину в льдах Антарктиды протяженность которой достигает 40 км. Эксперты считают, что трещина могла произойти из-за внутренних процессов глубоко в ледниках, которые могут быть связаны с глобальным потеплением.