 
 
Май 10th, 2020

Турция увеличивает военную мощь в Сирии. Готова ли Россия противостоять хорошо вооруженной стране?

армия турцииВласти Турции продолжают активно перебрасывать в Сирию собственную военную технику, а также войска. Более подробно об этом рассказали в пресс-службе Сирийского центра мониторинга прав человека в субботу, 9 мая. В сообщении также сказано: «Была зафиксирована новая турецкая военная колонна из двух десятков бронированных машин и грузовых автотранспортных средств, которые перевозили материально-технические средства по территории Сирии через переход Кафр Лузин на границе с Искендерун. Транспортные средства направлялись на турецкие позиции в «зоне деэскалации».

В пресс-службе добавили, что Анкара направляет все больше военных, чтобы укрепить позиции на северо-западе Сирии турецких воинских частей. Количество вошедших в «зону деэскалации» с момента вступления в действие нового режима прекращения огня турецких воинских частей выросло до 3080.

В организации добавили: «Со второго февраля по сегодняшний день активисты Сирийского центра мониторинга прав человека смогли отследить въезд на территорию Сирии более 6485 грузовых автотранспортных средств и военных машин, в том числе и танк, и личный состав, бронированную технику, мобильные охранные кабины, а также военные радары».

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