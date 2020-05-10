Май 10th, 2020

Президент Украины рассказал, чего ждет от Саакашвили

Гарант Конституции украинского государства Владимир Александрович Зеленский сообщил, по каким причинам он назначил экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ. Также украинский лидер озвучил, когда он ожидает от Михо первых результатов его деятельности.



Согласно словам Владимира Зеленского, Саакашвили, будучи президентом Грузии, на самом деле смог побороть коррупцию. Также он смог осовременить работу таможни. Цитата из заявления Зеленского: «Результаты работы от Михаила Саакашвили я ожидаю не на второй день его работы, нет, но уже в ближайшие месяцы он точно должен быть. Я говорю о дерегуляции в бизнесе, а также реформе таможни».



Президент Украины добавил: «Мы много говорили с Саакашвили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом разогнал всех. А спустя какое-то время, он еще поставил новых людей. И потом опять разогнал их. Реформа таможни – это очень сложная вещь.

Я хочу, чтобы Саакашвили взял это под контроль. Кроме того, он имеет весьма сильные инвестиционные связи со многими государствами. Он имеет опыт».