Май 10th, 2020

Певец Шура умирает от рака

Скандальный певец снова попал на операционный стол. И снова — с онкологической операцией.

Ранее Александр Медведев пять лет боролся с раком и, казалось, победил. Но в последнее время он начал сильно худеть, и вовсе не из-за строгих диет.

Исполнитель решил проверить здоровье и при обследовании была обнаружена большая опухоль в желудке, — сообщает портал Zelv.ru.

«Я просто пошел сдать анализы, проглотил «кишку». Вышла медсестра и говорит — вам через два дня на операционный стол», — рассказал певец.

Артист уже не один десяток лет пьет лекарство от изжоги. Возможно, что именно оно спровоцировало развитие опухоли.

К счастью, операция пошла успешно и у Шуры есть все шансы, что на этом страшную болезнь остановили.

«Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Это был еще один урок в моей жизни», — признался он.

Как считает сам Медведев, разрушила здоровье его наркотическая зависимость.