Май 10th, 2020

Начались сьемки новой версии «Бэтмена»

Фильм о Бэтмене, над созданием которого будет работать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией.



Как отметил актер Энди Серкис, который сыграет роль дворецкого Альфреда, картину будет посвящена эмоциональной связи между Альфредом и Брюсом.



«Это действительно самое главное. И это по-настоящему изысканный сценарий, который написал Мэтт», — прокомментировал Серкис.



Подробности предстоящих съемок не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что студия Wrner Bros. приостановила съемки фильма «Бэтмен» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Премьера ленты состоится осенью 2021 года.