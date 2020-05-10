 
 
Май 10th, 2020

Начались сьемки новой версии «Бэтмена»

бэтменФильм о Бэтмене, над созданием которого будет работать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией.

Как отметил актер Энди Серкис, который сыграет роль дворецкого Альфреда, картину будет посвящена эмоциональной связи между Альфредом и Брюсом. 

«Это действительно самое главное. И это по-настоящему изысканный сценарий, который написал Мэтт», — прокомментировал Серкис.

Подробности предстоящих съемок не уточняются.
Ранее сообщалось о том, что студия Wrner Bros. приостановила съемки фильма «Бэтмен» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Премьера ленты состоится осенью 2021 года.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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