Май 10th, 2020

Ксения Собчак нашла фаллоимитатор

Знаменитая прима-балерина Волочкова,во время интервью с Ксенией Собчак в ее авторском шоу, призналась, что пять раз на день занимается сексом с новым возлюбленным. Ведущая попросила Настю, что бы та показала своего любимого. Танцовщица нашла на телефоне его фото, а также отметила, что у нее наладилась сексуальная жизнь, так как сейчас у нее секс по пять раз на день.



Кроме этого, Ксения Собчак обнаружила в доме балерины фаллоимитатор. Настя обьяснила это тем, что их в ее собственном доме может быть хоть двадцать пять таких штук. Это характеризует ее как личность, которая живет яркой насыщенной жизнью, в том числе и сексуальной.

«Собчак , конечно, совсем не подруга. А Настя молодец — держит удар. И выглядит нормальным человеком, в отличии от Собчак», «Волочкова конечно очень странная женщина, но я совершенно не испытываю к ней негатива, а вот Собчак может и с мозгами, но совершенно неприятная, бестактная, язвительная, озлобленная гиена», «Собчак ведёт себя как узколобая снобка. Ксюша, вам нужно научиться ненасильственному общению и уважению к собеседнику», — написали свои впечатление от интервью пользователи сети.