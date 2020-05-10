Май 10th, 2020

Главный санитарный врач Украины рассказал,когда отменят масочный режим

Заместитель руководителя Министерства здравоохранения Украины, главный санитарный врач украинского государства Виктор Ляшко прогнозирует, что масочный режим в государстве может завершиться уже к концу текущего лета.



Цитата из заявления Ляшко: «Если количество случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, по всей вероятности, мы и не все лето будем в масках ходить, а выйдем весьма быстро. Быть может, и детские садики откроем. Если мы будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее.

Мы тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца текущего года». Также Ляшко добавил, что следующий пересмотр карантина состоится двадцать второго мая.



До того времени, по словам главного санитарного врача, пока будет карантин, мы будем в масках, будем пользоваться антисептиком, а также придерживаться социальной дистанции. «Никакого другого выхода у нас сейчас просто нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Уже сейчас, с 11 мая, мы смягчаем карантин.

Следующий этап пересмотра карантина – двадцать второе мая. Будем смотреть развитие эпидемической ситуации», — заявил заместитель главы Минздрава.