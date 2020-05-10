Май 10th, 2020

Facebook начал бороться с «победобесием»

Социальная сеть Facebook блокирует размещение фотографий, на которых изображено водружение красного знамени над Рейхстагом.



Фотографии либо удаляют, либо блокируется аккаунт на 30 дней. Жалобы поступили уже от десятков пользователей. Сеть блокирует публикации, так они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».



«Это все означает одно. Война не закончилась 75 лет назад. Она идет вот прямо сейчас. Воюют с нашей памятью и нашей Победой. Воюют те, кого тогда не добили», — написал депутат российской Думы.

Он также считает, что «дальше будет только хуже».



«За нашу память будем сражаться мы в одиночку. Там она не нужна», — заключил депутат.