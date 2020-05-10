Май 10th, 2020

Дочь Эминема выросла и стала звездой Инстаграма

Мало кто не знает о белом репере, читающем «чёрный реп» Маршалле Мэтерсе (Eminem). Но ещё меньше людей знают, что у музыканта есть дочь Хейли, которой в декабре 2019 года исполнилось 24 года.

Хейли закончила с отличием среднюю школу ещё в 2014 году. Среди одноклассников она выделялась примерным поведением и отличной успеваемостью на уроках. Она выигрывала конкурс красоты и признавалась настоящей «королевой красоты» ещё в школьные годы. Хейли продолжила своё обучение на психолога в Мичиганском государственном университете.

Хейли Джейд долгое время была музой для отца-музыканта, который посвятил ей не одну песню, когда та была ещё совсем малышкой. Но девочка выросла и стала настоящей красоткой с 2 миллионами подписчиков в инстаграм!

В нём она делится советами по уходу за собой и говорит о здоровом образе жизни.

Девушка регулярно занимается спортом и не стесняется показывать свой плоский живот и пресс на «жарких» фотосессиях.