Май 10th, 2020

Для любителей кошек придумали новое развлечение

Стартовал прием заявок на участие первом Карантинном кошачьем кинофестивале. Организатором проекта выступил кинотеатр Row House Cinema в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания.



Стать участником мероприятия могут все желающие. Для этого необходимо прислать горизонтальный 30-секундных видеоролик про своего питомца. Всего можно прислать не более трех роликов.



Прием заявок осуществляется до 15 мая. Видеозаписи победителей попадут в специальный фильм, премьера которого состоится на онлайн-платформах 19 июня. Победители также получат денежные призы.