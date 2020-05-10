 
 
Май 10th, 2020

Для любителей кошек придумали новое развлечение

зосяСтартовал прием заявок на участие первом Карантинном кошачьем кинофестивале. Организатором проекта выступил кинотеатр Row House Cinema в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания.

Стать участником мероприятия могут все желающие. Для этого необходимо прислать горизонтальный 30-секундных видеоролик про своего питомца. Всего можно прислать не более трех роликов. 

Прием заявок осуществляется до 15 мая. Видеозаписи победителей попадут в специальный фильм, премьера которого состоится на онлайн-платформах 19 июня. Победители также получат денежные призы.

 

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