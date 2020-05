Май 10th, 2020 Что посмотреть — 5 новых отличных сериалов из Голливуда На Hulu вышла экранизация бестселлера Салли Руни «Нормальные люди», Amazon предлагает остроумную историю о попадании в рай «Загрузка», герои нового сериала Netflix «В ночь» пытаются избежать восхода солнца на самолете, в «Домой засветло» на Apple TV+ появляется самая юная журналистка, а в «Страшных сказках: Городе ангелов» Натали Дормер из «Игры престолов» играет вселенское зло. Нормальные люди Normal People. Hulu, BBC Three Hulu Очень медленная в начале, но пронзительная в финале экранизация бестселлера Салли Руни о первой настоящей любви двух травмированных молодых людей. Главная героиня — старшеклассница (с середины истории — студентка) из обеспеченной семьи, которую унижают и дома, и в школе. У смелой, умной и волевой девочки получается огрызаться, но изменить ситуацию она не может. Главный герой — звезда школьной команды по регби, красивый и задумчивый парень, которому неуютно с друзьями, но чтобы сблизиться с девушкой-изгоем, ему не хватает отваги. Впрочем, у влюбленных будет достаточно времени, чтобы помочь друг другу повзрослеть и освободиться от страхов и травм. В отличие от чуткой и стремительной книги, этот сонный сериал довольно долго скрывает от зрителя настоящий масштаб проблем апатичных и депрессивных героев. В первых эпизодах может показаться, что все их беды от высокомерия и слишком высокого самомнения. Почти все одноклассники здесь описаны будто бы со слов обиженных героев: если девочки — то глупые куклы, если мальчики — то жестокие подлецы. По сравнению с «Половым воспитанием», где право на собственную историю было у всех второстепенных героев, в «Нормальных людях» почти все персонажи поначалу выглядят поверхностными и карикатурными. Но этот сериал учит не делать поспешных выводов, не отказывать никому в праве на сложность. Со временем зритель все тверже убеждается, что проблемы героев серьезны, одиночество — благородно, душевная хрупкость — подлинна, а трудности в общении причиняют боль. Однако в конечном счете история их любви вдохновляет. Еще этот сериал открывает поразительных актеров: Дэйзи Эдгар-Джонс и Пола Мескала; стоит отметить и саундтрек. Ближайший аналог из полнометражных фильмов — «Зови меня своим именем», ни больше ни меньше! Загрузка Upload. Prime Video Amazon Prime Video Сатирический, но при этом вполне сентиментальный сериал о будущем, в котором избранные после смерти могут оказаться в цифровом раю. Главная героиня — живая; ее работа — сидеть в высокотехнологичном колл-центре и помогать начинающим усопшим обживаться в загробном царстве. Главный герой — погибший в аварии программист, которого только что загрузили в рай. Рай похож разом и на альпийский курорт, и на игру The Sims — в нем можно бесконечно есть пончики с беконом и не толстеть, но нельзя покидать пределы нарисованного мира. Трогательные, странные и хрупкие отношения, возникающие между людьми, находящимися по разные стороны бытия, здесь напоминают и легендарный эпизод «San Junipero» из «Черного зеркала» или фильмы «Привидение» и «Она». Но гэгов слишком много, чтобы зритель мог проникнуться романтической линией, а к середине короткого сезона появляется еще и детективный элемент: возможно, герой погиб не случайно. Поэтому растрогаться и расплакаться, как при просмотре тех же «Нормальных людей», «Неортодоксальной», «Голливуда» или «Тригонометрии», здесь не выйдет. Но немного повсхлипывать и как следует посмеяться — да. А еще у авторов «Загрузки» есть много интересных идей насчет нашего общего будущего — и нет ни капельки цинизма «Черного зеркала», которое уже начало надоедать. В ночь Into The Night. Netflix Netflix Планету поражает смертоносная эпидемия: каждый, кого касается луч солнца, немедленно погибает. Среди немногих спасшихся — дюжина пассажиров авиарейса Брюссель — Москва. Чтобы выжить, пилоты решают переместиться севернее и без устали лететь на запад наперегонки с солнцем. Иногда они приземляются в опустевших аэропортах, чтобы заправиться и запастись продуктами. Но в целом этот сериал — что-то вроде фильма «Сквозь снег», непрекращающееся бегство от смерти. Другая ассоциация — недавний «Колл-центр». В замкнутом пространстве вновь оказываются персонажи с непростым прошлым, описанным в коротких и ярких флешбэках. Находка бельгийского сериала состоит в том, что все пассажиры — из разных стран. В критических ситуациях они говорят на родных языках: русском и турецком, французском и итальянском. Из-за этого их английский звучит диковато, а характеры кажутся немного карикатурными — чего стоит хотя бы пожилой «мистер Волков». Однако эта энергичная и остросюжетная драма отлично дополняет реальность, в которой весь мир сообща сражается с опасной болезнью. Главное — не ждать от этого простого развлекательного сериала психологической или литературной глубины. Это что-то вроде «Штамма» Гильермо дель Торо — быстрый и незамысловатый, честный и напряженный триллер. Только солнца теперь боятся не вампиры, а люди — и это тоже остроумно. Домой засветло Home Before Dark. Apple TV+ Apple TV Отличный роман воспитания для девочек — и неровная драма для всей семьи. Главная героиня — маленькая журналистка Хильда, тексты которой умиляют всех — но ровно до тех пор, пока она не берется за серьезную тему. В тихом городке, куда перебралась из Нью-Йорка ее семья, происходит несчастный случай. Но школьница верит, что совершено убийство, — и начинает приставать ко взрослым с неудобными вопросами. Первой наградой за поиски правды становятся презрение одноклассников и гнев взрослых, но отец — сам неудачливый журналист-расследователь — вдохновляет дочь не сдаваться. Под песню «The Champion» Кэрри Андервуд героиня садится на велосипед, надевает смешной шлем и отправляется в сумеречную взрослую жизнь — бороться с ветряными мельницами, как делают все журналисты в американском кино. В основе «Домой засветло» лежит пусть и отредактированная, но реальная история маленькой Хильды Лиско — девочки, которая в десять лет стала самым юным членом старейшего союза журналистов США, а в двенадцать взяла интервью у Мишель Обамы. Настоящее расследование, которое прославило Лиско, разумеется, не было таким остросюжетным, как в сериале, — и не заставило ее выбирать между правдой и интересами собственной семьи. Юная актриса Бруклин Принс (ее дебют состоялся в пронзительном «Проекте „Флорида“» Шона Бейкера) и возмужавший Джим Стерджесс в роли отца Хильды — отличный экранный дуэт. Первая серия их приключений зрителя точно захватит. Ну а дальше — вопрос предпочтений. Страшные сказки: Город ангелов Penny Dreadful: City of Angels. «Амедиатека» Amediateka Закрытый после трех сезонов сериал «Страшные сказки», в котором Ева Грин, Джош Хартнетт и Тимоти Далтон вместе с доктором Франкенштейном и Дорианом Греем боролись с Дракулой в викторианском Лондоне, неожиданно воскрес в виде альманаха. Теперь его концепция заключается не в смешении разных литературных произведений, а в объединении исторической костюмной драмы с городскими легендами и национальным фольклором. С непростой задачей мастерски справляется сценарист Джон Логан — трижды номинированный на «Оскар», автор «Гладиатора» Ридли Скотта, а также «Авиатора» и «Хранителя времени» Мартина Скорсезе. События «Города ангелов» разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1938 году. Первый слой сериала — калифорнийский нуар в духе «Черной орхидеи» и «Китайского квартала» с копами-напарниками, расследованием под палящим солнцем и заговором коррупционеров. Второй слой — куда менее динамичная, но познавательная костюмная драма, описывающая положение мексиканской общины в Калифорнии и пронацистские движения в США накануне Второй мировой войны. Но, как и в конкурирующем альманахе «Террор», главный аттракцион в «Страшных сказках» — это вмешательство потусторонних сил в дела людей. Грядущую мировую катастрофу сериал представляет как результат невидимого конфликта добра и зла. С ролью последнего в этом калифорнийском «Ночном дозоре» отлично справляется Натали Дормер из «Игры престолов». А вот Томас Кречманн в качестве карикатурного нациста в этот раз быстро утомляет. https://meduza.io/slides/esche-5-novyh-serialov-ekranizatsiya-normalnyh-lyudey-salli-runi-strashnye-skazki-s-natali-dormer-i-v-noch-o-beguschem-ot-smerti-samolete?utm_source=twitter&utm_medium=main Канье Уэст делает Ким только необычные подарки

Канье Уэст делает Ким только необычные подарки Google и Amazon объявили друг другу войну

Google и Amazon объявили друг другу войну Дженнифер Энистон объяснила, почему начала вести Instagram